Хирург НИИ Склифосовского заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова

Москва, 13 июня. Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов заявил о серьезных вопросах по поводу отравления музыкального продюсера Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.

По словам специалиста, Алибасов идет на поправку и его главные параметры жизнедеятельности почти соответствуют норме. Большая заслуга в этом, указал профессор, принадлежит медикам скорой помощи, которые оказали экстренную квалифицированную помощь продюсеру.

Доктор категорически опровергает версию некоторых СМИ, что отравление являлось розыгрышем для привлечения внимания к личности Алибасова. При этом Шарипов заявил о серьезных вопросах к произошедшему.

«Весь мединститут озабочен: у нас многие вещи не состыковываются, насколько это или попытка свести счеты с жизнью, или действительно трагическая случайность», — рассказал он в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят».

По словам хирурга, в пользу первой версии говорят два фактора. Во-первых, Алибасов сам сумел вызвать скорую помощь после того, как выпил химическое средство. Помимо этого, за три дня до произошедшего продюсер посетил своих приятелей в руководстве НИИ Склифосовского по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам, несмотря на то что никогда не был верующим.

Специалист указал на еще одну странность: в квартире Алибасова работает не одна домохозяйка. Соответственно, вероятность того, что чистящее средство было оставлено в неположенном месте, практически равна нулю, считает он.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов по сегодняшний день остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии.