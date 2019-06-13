Прокуратора прокомментировала сообщения о «воскресшем» Цапке

Краснодар, 13 июня. Прокуратуры Краснодарского края и Сочи не получали обращений с просьбой установить личность человека, якобы похожего на главаря кущевской банды Сергея Цапка.

Ранее СМИ сообщили, что жители Кубани обратились к прокурору с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фотографию на месте аварии в Сочи 4 июня. Местные жители утверждают, что запечатленный на кадрах человек внешне похож на главаря кущевской банды, скончавшегося пять лет назад. Жители станицы Кущевской также уверяют, что на кадрах именно Цапок, а его смерть была сфальсифицирована.

«Не поступало», — заявили в пресс-службе краевого надзорного ведомства в ответ на вопрос РИА Новости о заявлениях граждан о «воскресшем» Цапке.

Главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка и других членов банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская. Цапок получил пожизненный срок, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО.

Ранее скандал разгорелся из-за условий содержания еще одного члена Кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза. В СМИ появились снимки Цеповяза, на которых он в тюрьме ест крабов, шашлыки и красную икру. Сотрудники СК начали проверку, глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал дать «жесткую оценку» действиям. Как выяснилось, надзиратели передавали некоторым заключенным подарки и предоставляли им привилегии.