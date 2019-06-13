Переходный военный совет Судана опроверг сообщения о попытке путча в стране

Хартум, 13 июня. Переходный военный совет Судана опроверг информацию о попытке переворота, однако подтвердил аресты армейских офицеров. Об этом сообщила газета «Аш-Шарк аль-Аусат»

Представитель ПВС подчеркнул, что аресты были проведены в рамках мер безопасности. Кроме того, по данным телеканала «Аль-Хадас», ПВС возобносит переговоры с Силами перемен.Они возобновятся с того места, на котором они были прерваны.

Ранее телеканала «Аль-Арабия» распространил информацию о попытке нового госпереворота в стране. По данным журналистов, заговорщики хотели свергнуть переходный военный совет. В итоге их планы разоблачили и пресекли. Были задержаны 68 офицеров, подозреваемых в попытке путча.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел переворот, в результате президент Омар аль-Башир был смещен с поста и отправлен в тюрьму.