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Вступление Индии в торговый союз РФ—КНР отправит доллар в нокаут

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Вступление Индии в торговый союз РФ—КНР отправит доллар в нокаут

Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества, открывающийся сегодня в Бишкеке, можно рассматривать как новый «смотр сил» оппонентов однополярного мира Pax Americana. То есть всех тех, чьи интересы в данном направлении совпадают с интересами российско-китайского стратегического союза. К нему в этом качестве «примыкает» и саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в Душанбе 14 июня.

Вступление Индии в торговый союз РФ—КНР отправит доллар в нокаут

Индия перед выбором

Конечно, главной интригой в Бишкеке является вопрос о том, какую позицию займет Индия — третья по объему ВВП экономика мира. Как известно, идею создания «большого евроазиатского треугольника» Китай—Индия—Россия сразу после агрессии НАТО против Югославии в 1999 году озвучил тогдашний премьер-министр РФ Евгений Примаков. Теперь, спустя 20 лет, его идея как никогда близка к тому, чтобы стать реальностью. 

Не случайно 10—11 июня в Москве прошли Примаковские чтения, а выступившие на них с речами президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров в духе древнерусского князя Святослава Игоревича объявили «империи доллара»: «Иду на вы!»

Присоединение, в той или иной форме, официального Дели к «оси Москва—Пекин» будет означать формирование центра силы, по своему реальному потенциалу (почти 40 трлн долл. в 2018 году) не уступающего всему «коллективному Западу» (40,6 трлн долл. у стран G7), который в настоящее время, как Советский Союз в конце 1980-х годов, находится на грани распада.

Главной причиной такого распада является неравновесность глобальной финансово-экономической системы, вызванная резким падением совокупной обеспеченности доллара ФРС США как всеобщего платежного средства, прежде всего — из-за бесконтрольной эмиссии номинированных в долларах финансовых инструментов. Ровно то же самое, что убило Советский Союз в 1991 году, — только в увеличенном масштабе.

Пока Соединенные Штаты всего лишь занесли ногу над этой пропастью, но как только попробуют на нее опереться в своем следующем шаге или просто не смогут удержать равновесие — все полетит кувырком. Еще есть шанс избежать этого катастрофического падения, согласовав совместный план действий ведущих государств мира на саммите глав государств «Большой двадцатки» 28—29 июня в японской Осаке.

Но пока в Вашингтоне не намерены отказываться от преимуществ своего «глобального лидерства», пытаясь разрешить все проблемы с позиции силы и разжигая «торговые войны» по всему миру. Под санкционными ударами США в настоящее время находятся не только КНР и Россия, но также Индия и континентальная часть Евросоюза. 

Поэтому ничуть не удивительно появление на сайте индийской газеты The Economic Times 10 июня статьи, где сообщается, что Индия готова поддержать идею о создании новой торговой системы в рамках ШОС. Если такое действительно случится, то по «империи доллара» будет нанесен нокаутирующий удар. 

И дело здесь не в том, что торговля между странами ШОС сейчас играет какую-то значительную роль в общемировой торговле, — это не так. Дело в том, что будет запущена «цепная реакция», создана «точка кристаллизации» в перенасыщенном «долларовом растворе» глобальной экономики, и американская валюта начнет «выпадать в осадок». В этой ситуации заявление Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт китайских товаров, если Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, выглядит уже не просто провокацией, а откровенным блефом. 

Вступление Индии в торговый союз РФ—КНР отправит доллар в нокаут

Иранская нефть

Вдобавок к индийскому фактору, в Бишкеке может сыграть и фактор иранский. 

Не секрет, что выход официального Вашингтона из «ядерной сделки» («Совместного всеобъемлющего плана действий») с Тегераном не нашел понимания в остальном мире, хотя целый ряд стран (в том числе КНР, Индия и Япония) были вынуждены временно заморозить покупки иранской нефти, чтобы не попасть под вторичные санкции США. А на днях была достигнута договоренность о временном присоединении Ирана к зоне свободной торговли с ЕАЭС. 

То есть иранская нефть может свободно поступать на постсоветские рынки, а государства ЕАЭС — поставлять дополнительные объемы своего «черного золота» на экспорт. И в том, что Иран, имеющий в ШОС статус государства-наблюдателя, присоединится к новой торговой системе, нет никаких сомнений. 

Интересно, что 12—13 июня в Тегеране находится с рабочим визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А Страна восходящего солнца не только будет «хозяйкой» саммита G20 в Осаке, но и традиционно выступала в качестве одного из крупнейших покупателей иранской нефти. К тому же, она еще 1 мая сменила императора и, соответственно, перешла из одной эры своей истории в другую. Поэтому ее позиция и действия в ближайшей перспективе могут оказаться весьма неожиданными. 

Как заявил на совместной с Синдзо Абэ пресс-конференции в Тегеране президент Ирана Хасан Роухани, японские партнеры выразили готовность остаться одним из крупнейших покупателей иранского «черного золота». 

Вступление Индии в торговый союз РФ—КНР отправит доллар в нокаут

Антиамериканский фронт

Таким образом, уже сейчас понятно, что на саммите «Большой двадцатки» Дональду Трампу придется выдержать столкновения не только с российско-китайским альянсом, но и с недавними союзниками Соединенных Штатов, что может грозить созданием глобального антиамериканского фронта. 

При этом далеко не ясно, захочет ли династия Виндзоров в подобной ситуации помогать США — несмотря на те договоренности, которые могли быть достигнуты во время визита 45-го президента США в Лондон. Если вопрос с новым премьер-министром Соединенного Королевства не будет решен до Осаки и туда приедет все та же «хромая утка» Тереза Мэй, это будет означать, что Ее Величество Елизавета II «умывает руки» и не будет оказывать реальной поддержки Вашингтону. А это, несомненно, скажется и на всех странах Содружества, входящих в G20, в том числе Австралии, Канады, ЮАР, и отчасти все той же Индии.

Таким образом, саммит в Бишкеке должен создать все необходимые условия для взятия «империи доллара» в клещи на «Большой двадцатке» в Осаке 28—29 июня. Посмотрим, насколько удачным окажется этот маневр и что против него сможет (и сможет ли?) предпринять «Вашингтонский обком».

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Автор: Владимир Винников
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