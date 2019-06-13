Вступление Индии в торговый союз РФ—КНР отправит доллар в нокаут

Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества, открывающийся сегодня в Бишкеке, можно рассматривать как новый «смотр сил» оппонентов однополярного мира Pax Americana. То есть всех тех, чьи интересы в данном направлении совпадают с интересами российско-китайского стратегического союза. К нему в этом качестве «примыкает» и саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в Душанбе 14 июня.

Индия перед выбором

Конечно, главной интригой в Бишкеке является вопрос о том, какую позицию займет Индия — третья по объему ВВП экономика мира. Как известно, идею создания «большого евроазиатского треугольника» Китай—Индия—Россия сразу после агрессии НАТО против Югославии в 1999 году озвучил тогдашний премьер-министр РФ Евгений Примаков. Теперь, спустя 20 лет, его идея как никогда близка к тому, чтобы стать реальностью.

Не случайно 10—11 июня в Москве прошли Примаковские чтения, а выступившие на них с речами президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров в духе древнерусского князя Святослава Игоревича объявили «империи доллара»: «Иду на вы!»

Присоединение, в той или иной форме, официального Дели к «оси Москва—Пекин» будет означать формирование центра силы, по своему реальному потенциалу (почти 40 трлн долл. в 2018 году) не уступающего всему «коллективному Западу» (40,6 трлн долл. у стран G7), который в настоящее время, как Советский Союз в конце 1980-х годов, находится на грани распада.

Главной причиной такого распада является неравновесность глобальной финансово-экономической системы, вызванная резким падением совокупной обеспеченности доллара ФРС США как всеобщего платежного средства, прежде всего — из-за бесконтрольной эмиссии номинированных в долларах финансовых инструментов. Ровно то же самое, что убило Советский Союз в 1991 году, — только в увеличенном масштабе.

Пока Соединенные Штаты всего лишь занесли ногу над этой пропастью, но как только попробуют на нее опереться в своем следующем шаге или просто не смогут удержать равновесие — все полетит кувырком. Еще есть шанс избежать этого катастрофического падения, согласовав совместный план действий ведущих государств мира на саммите глав государств «Большой двадцатки» 28—29 июня в японской Осаке.

Но пока в Вашингтоне не намерены отказываться от преимуществ своего «глобального лидерства», пытаясь разрешить все проблемы с позиции силы и разжигая «торговые войны» по всему миру. Под санкционными ударами США в настоящее время находятся не только КНР и Россия, но также Индия и континентальная часть Евросоюза.

Поэтому ничуть не удивительно появление на сайте индийской газеты The Economic Times 10 июня статьи, где сообщается, что Индия готова поддержать идею о создании новой торговой системы в рамках ШОС. Если такое действительно случится, то по «империи доллара» будет нанесен нокаутирующий удар.

И дело здесь не в том, что торговля между странами ШОС сейчас играет какую-то значительную роль в общемировой торговле, — это не так. Дело в том, что будет запущена «цепная реакция», создана «точка кристаллизации» в перенасыщенном «долларовом растворе» глобальной экономики, и американская валюта начнет «выпадать в осадок». В этой ситуации заявление Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт китайских товаров, если Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, выглядит уже не просто провокацией, а откровенным блефом.

Иранская нефть

Вдобавок к индийскому фактору, в Бишкеке может сыграть и фактор иранский.

Не секрет, что выход официального Вашингтона из «ядерной сделки» («Совместного всеобъемлющего плана действий») с Тегераном не нашел понимания в остальном мире, хотя целый ряд стран (в том числе КНР, Индия и Япония) были вынуждены временно заморозить покупки иранской нефти, чтобы не попасть под вторичные санкции США. А на днях была достигнута договоренность о временном присоединении Ирана к зоне свободной торговли с ЕАЭС.

То есть иранская нефть может свободно поступать на постсоветские рынки, а государства ЕАЭС — поставлять дополнительные объемы своего «черного золота» на экспорт. И в том, что Иран, имеющий в ШОС статус государства-наблюдателя, присоединится к новой торговой системе, нет никаких сомнений.

Интересно, что 12—13 июня в Тегеране находится с рабочим визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А Страна восходящего солнца не только будет «хозяйкой» саммита G20 в Осаке, но и традиционно выступала в качестве одного из крупнейших покупателей иранской нефти. К тому же, она еще 1 мая сменила императора и, соответственно, перешла из одной эры своей истории в другую. Поэтому ее позиция и действия в ближайшей перспективе могут оказаться весьма неожиданными.

Как заявил на совместной с Синдзо Абэ пресс-конференции в Тегеране президент Ирана Хасан Роухани, японские партнеры выразили готовность остаться одним из крупнейших покупателей иранского «черного золота».

Антиамериканский фронт

Таким образом, уже сейчас понятно, что на саммите «Большой двадцатки» Дональду Трампу придется выдержать столкновения не только с российско-китайским альянсом, но и с недавними союзниками Соединенных Штатов, что может грозить созданием глобального антиамериканского фронта.

При этом далеко не ясно, захочет ли династия Виндзоров в подобной ситуации помогать США — несмотря на те договоренности, которые могли быть достигнуты во время визита 45-го президента США в Лондон. Если вопрос с новым премьер-министром Соединенного Королевства не будет решен до Осаки и туда приедет все та же «хромая утка» Тереза Мэй, это будет означать, что Ее Величество Елизавета II «умывает руки» и не будет оказывать реальной поддержки Вашингтону. А это, несомненно, скажется и на всех странах Содружества, входящих в G20, в том числе Австралии, Канады, ЮАР, и отчасти все той же Индии.

Таким образом, саммит в Бишкеке должен создать все необходимые условия для взятия «империи доллара» в клещи на «Большой двадцатке» в Осаке 28—29 июня. Посмотрим, насколько удачным окажется этот маневр и что против него сможет (и сможет ли?) предпринять «Вашингтонский обком».