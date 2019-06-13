МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

Каракас, 13 июня. Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о скором визите президента республики Николаса Мадуро в Россию.

«Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения во благо народа», — говорится в сообщении венесуэльского дипведомства в Twitter.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения МИД Венесуэлы, завил, что «пока нет точной информации».

Напомним, кризис в Венесуэле, который по вине Вашингтона длится с 2013 года, обострился в январе 2019 года. Спикер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо решил выступить против законного президента и провозгласил себя главой государства. Соединенные Штаты сразу же поддержали свою марионетку, примеру Вашингтона вынуждены были последовать другие страны — союзники в Латинской Америке. Кроме того, Гуайдо поддержали некоторые западные страны.

Россия, Китай и ряд других стран резко осудили попытку Вашингтона протащить во власть своего ставленника. Эти государства назвали легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Стоит отметить, что именно американские власти спровоцировали массовые отключения электроэнергии в Венесуэле в марте этого года путем кибератак на энергосистему страны. Однако план США руками Гуайдо свергнуть в Венесуэле законную власть проваливается, во многом из-за твердой политики России, в том числе в ООН.

Западные СМИ активно распространяли фейковые новости, например, о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено российскими самолетами, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Позже они были неоднократно опровергнуты, в том числе изданиями, которые их распространяли.