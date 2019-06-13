В Росфинмониторинге обвинили банки в некорректной блокировке счетов клиентов

Росфинмониторинг прокомментировал сообщения о появлении нового повода для блокировки счетов и вкладов российскими банками. Как сообщили «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ), кредитные организации требуют данные об источнике денежных средств и отчет о том, на что потрачены средства вклада. При непредоставлении сведений банки угрожают блокировкой счета.

Подобные ситуации в очередной раз свидетельствуют о превышении банками своих полномочий, заявила в интервью Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу Ирина Иванова.

«Мы знаем о фактах злоупотребления своими полномочиями со стороны отдельных банков», — сказала ФАН представитель ведомства.

Ирина Иванова также добавила, что проблема вольной трактовки банками требований федерального закона 115-ФЗ, известного как закон об отмывании доходов, постоянно обсуждается специалистами и в первую очередь находится в зоне ответственности Центробанка РФ. Собеседница ФАН также добавила, что контролирующие органы в подобных ситуациях защищают клиентов.

«Нами принимается ряд мер, в том числе совместная с ЦБ работа, по реабилитации таких клиентов», — добавила Ирина Иванова.

По мнению некоторых финансовых экспертов, банки опасаются обвинений в неисполнении направленного против легализации отмывания доходов закона 115-ФЗ и иногда чересчур усердно подходят к вопросу. Как пояснили «Известиям» в Сбербанке, согласно закону, они имеют право проверять все операции с денежными суммами от 600 тысяч рублей.

При этом кредитные организации могут по своему усмотрению дополнительно проанализировать любые операции, которые покажутся им подозрительными. В Сбербанке отказались назвать журналистам пороговые суммы и критерии операций, которые могут вызвать подозрения у службы безопасности. В МКБ при этом вообще отказались комментировать жалобы клиентов.