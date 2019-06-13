США назвали срок прекращения сотрудничества с Huawei

Вашингтон, 13 июня. Правительство США назвало срок прекращения сотрудничества с Huawei. Американские компании должны будут отказаться от взаимодействия с китайской корпорацией в течение двух лет, сообщает Reuters со ссылкой на текст письма административно-бюджетного управления Белого дома (OMB).

Прекращение сотрудничества с Huawei является частью закона об обороне США, который был принят в прошлом году. На прошлой неделе ОМВ заявил, что на введение запрета на взаимодействие с китайской компанией потребуется больше времени, однако правительство изменило курс после «недавних разговоров с Конгрессом». Американские корпорации, которые продолжат вести бизнес с Huawei, получат запрет на федеральные контракты, сообщает Газета.ru.

Напомним, Вашингтон обвинил китайскую компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Кроме того, Пентагон утверждает, что Huawei тесно связан с правительством КНР. Руководство крупнейшего в мире производителя оборудования для телекоммуникационных сетей не раз отрицало, что корпорация контролируется китайским правительством, военными или разведывательными службами, сообщает телеканал «360».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России не стоит вмешиваться в переговоры Китая и США. По словам главы государства, между этими двумя странами есть много специфических отношений в производственной и финансовой сферах. При этом, по словам Путина, наша симпатия находится на стороне Китая, поскольку эта страна является стратегическим партнером России.