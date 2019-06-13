Участник группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после избиения

Москва, 13 июня. Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко впал в кому после нападения в Минске. Неизвестный напал на музыканта, ограбил и избил его, об этом говорится в сообщении группы в Facebook.

Согласно информации коллектива, нападение произошло в Минске в прошлый четверг, 6 июня. Музыканта доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сейчас Владыко находится в реанимации, музыкант впал в кому, сообщает «Царьград».

«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству — думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», — приводит слова участников коллектива «Газета.ру».

В группе подчеркнули, что заявленные концерты остаются в силе. Музыканта подменят его коллеги-гитаристы. Как рассказал бывший продюсер «Ляписа Трубецкого» Евгений Колмыков в комментарии «Европейскому радио», Владыко был в одном из баров Минска. Собеседник отметил, что на камерах видно как к музыканту подошел человек, сидевший за соседним столиком, пишет телеканал «360».

Колмыков сообщил, что гитарист вышел из заведения вместе с мужчиной, сидевшим неподалеку. Некоторое время спустя музыканта доставили в больницу, личных вещей у него не обнаружили.