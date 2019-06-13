Украинский политик объяснил двусмысленность «переименования» Киева

Совет США по географическим названиям по просьбе Украины принял решение изменить английское написание названия Киева. Нелепой и двусмысленной считает эту затею экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник. По его мнению, это продолжение политики Киева на размежевание с общим с Россией прошлым.

Об изменении английского написания названия «Киев» сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Инициатива исходила от посла Украины в США Валерия Чалого. Совет США по географическим названиям согласился с доводами украинского посла и единогласно принял решение изменить в международной базе наименование Киева, который уже с 17 июня будет писаться не Kiev, как раньше, а Kyiv.

Посольство считает, что это решение имеет важное значение, которое изменит написание названия украинской столицы во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах. Отметим, российские комментаторы с иронией отнеслись к «переименованию» Киева, некоторые пользователи заметили, что новое английское написание украинской столицы вызывает весьма двусмысленные ассоциации, впрочем, из уважения к требованиям Роскомнадзора ФАН в эту тему углубляться не будет.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает курс Киева на украинизацию всего, до чего только можно дотянуться, как минимум нелепой.

«Те, кто принимает такие нелепые двусмысленные решения, сами толком не знают украинского правописания, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Никто этим решениям о переименованиях следовать не будет. Моя реакция коренного украинца от деда и прадеда такая — я буду писать, как меня учили».

Все эти переименования нужны исключительно для того, чтобы усугубить раскол в самом украинском обществе, согласно политике «разделяй и властвуй», считает Олейник.

«Вместо того, чтобы обсуждать проблемы мира, консолидации, объединения, нам вбрасывают эту тему, и мы с вами ее обсуждаем. Точно так как обсуждают и украинцы, поскольку все делается для того, чтобы в украинском обществе всегда были точки конфликта. Властям нужен постоянный раскол, чтобы людей ничего не объединяло. Они делают все, чтобы заставить украинцев забыть об общих корнях с Русью, об общей вере, общей культуре. Нет, им надо любой ценой доказать — мы другие!» — возмущен экс-депутат Рады.

Но общие корни Украины с Россией никуда не деваются вне зависимости от того, нравится это киевским политикам, или нет, уверен собеседник ФАН.

«Нет, мы не другие: мы немного разные, это да, но у нас один корень, одно начало, один источник. А они нас стараются искусственно оторвать друг от друга. Все это делают «украиноненавистники», те, кто любит Украину, так бы себя не вели», — резюмировал Владимир Олейник.

В мае этого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает обязательное употребление украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, во всех госучреждениях, в учебных заведениях, больницах, в магазинах, кафе, и т. д. В законе делается исключение для английского языка и других языков стран Евросоюза, для русского языка таких поблажек не предусмотрено. Правительство Украины также утвердило новую редакцию правописания, согласно которой на украинский лад меняется написание некоторых российских фамилий. В Госдуме эти решения сочли продолжением кампании, направленной против России.