На центральной площади Луганска раскрыли самую большую копию паспорта РФ

Луганск, 13 июня. Молодежь республики в ходе флешмоба, посвященного празднованию Дня России, раскрыли на центральной площади Луганска самую большую копию паспорта РФ площадью 200 квадратных метров.

Активисты общественного движения «Мир Луганщине» под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» вынесли на Театральную площадь Луганска самую большую копию российского паспорта, а под гимн РФ в исполнении группы «Любэ» развернули его. В графе «прописка» было указано — ЛНР, а место фотографии заняли участники флешмоба.

Представитель общественной организации «Мир Луганщине» Алексей Филиппов отметил, что в мероприятии задействовано около 500 молодежных активистов республики.

«Сегодня мы провели большой флешмоб. Мы раскрыли самый большой паспорт в России, да что там в России — в мире, на Театральной площади Луганска в знак того, что в ЛНР начинается процесс выдачи российских паспортов», — рассказал Филиппов.

Также активисты общественного движения «Мир Луганщине» на центральной площади Луганска раздавали всем желающим обложки на паспорта и флажки с надписями «С Россией в сердце».

«Я русская, День России — это мой праздник, я себя считаю частью России, — рассказала учитель истории, обществознания и права столичной школы №20 Марина Малхасян. — Я пришла на этот праздник с радостными, положительными эмоциями. Как учитель истории, я могу сказать, что Донбасс — это русская земля. Мы возвращаемся домой».