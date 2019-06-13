Москва, 13 июня. Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Об этом говорится в законопроекте, который одобрило министерство здравоохранения России.

Эксперты ожидают, что ограничение продажи алкогольных напитков приведет к снижению их потребления. Как пишет газета «Известия», в России алкоголь и сигареты могут начать продавать только в специальных магазинах, однако идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Специалисты этих ведомств считают, что введение торговли спиртными напитками исключительно в специализированных магазинах отразится на других торговых точках. Они также считают, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты.

Как пишет «ФедералПресс», спиртными напитками сейчас торгуют 250 точек.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет россияне стали вдвое меньше пить. Такие данные привела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая с докладом на итоговой коллегии министерства.

Если в 2011 году на душу населения приходилось 18 литров алкоголя, то в 2018 году — 9,3 литра. В результате число алкогольных отравлений и связанных с алкоголем заболеваний снизилось. Как следствие, смертность мужчин трудоспособного возраста с 2012 года сократилась на 18%.

Отметим также, что правительство рассматривает возможность ужесточить правила торговли алкоголем, разрешив продавать крепкие спиртные напитки только тем гражданам, которым уже есть 21 год. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уже поддержал инициативу министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже садиться за руль в нетрезвом состоянии. В прошлом году ведомство получило из судов 198,5 тыс. постановлений о лишении водительских прав за пьяную езду, в то время как в позапрошлом году постановлений было 232 тыс. Таким образом, за год количество зарегистрированных нарушений, связанных с употреблением алкоголя за рулем, снизилось на 16%.

Эксперты полагают, что это связано с трендом на здоровый образ жизни, социальной рекламой, а также принятыми российскими властями по ограничению продажи алкоголя.