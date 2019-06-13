В России предложили поднять тарифы на мусор

Москва, 13 июня. Рабочая группа Госсовета по экологии выступила с инициативой включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в связи с чем платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг издание «Известия» со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ».

Согласно информации газеты, такое предложение по корректировке системы внес глава Нижегородской области Глеб Никитин, возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада. По данным пресс-службы руководителя региона, законодательное закрепление обязательств по рекультивации исключит превращение мусорного полигона в объект, который загрязняет природу, пишет «Царьград».

Отмечается, что комплексной мерой может быть формирование специального фонда или же отдельного счета, где с начала работы полигона будут накапливаться нужные для рекультивации денежные средства, включенные в тариф, сообщает «ФедералПресс».

В случае ратификации проекта потребуется внести поправки в документ, устанавливающий ценообразование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В пресс-службе главы Нижегородской области сообщили, что «экономику предложения еще не просчитывали», но добавили, что частично эти затраты должны финансироваться государством.