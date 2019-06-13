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Глава ЛНР Пасечник поздравил жителей Донбасса с Днем России

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Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Донбасса с Днем России

Луганск, 13 июня. Сегодня каждый житель Луганской народной республики становится участником и свидетелем поистине исторического события — Донбасс возвращается домой. Об этом в ходе митинга в честь Дня России, проходящего в центре Луганска, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я очень горжусь, что нахожусь вместе с вами вместе на этой площади. Мы имеем возможность праздновать 12 июня День России и называть себя русскими людьми.

Мы отстояли это право в 2014 году и никому не позволим  у нас его отнять. Мы с вами выбрали путь на интеграцию с Российской Федерацией, и никто и ничто не позволит нам сбиться с этого пути. Мы пройдем его достойно, несмотря на все происки врагов», — сказал глава ЛНР.

Он отметил, что интеграционные мероприятия между Россией и Донбассом охватывают новые сферы общественной жизни.

«Сегодня каждый житель ЛНР становится участником и свидетелем поистине исторического события — Донбасс возвращается домой.

Интеграционные мероприятия между Россией и Донбассом затрагивают все новые и новые сферы нашей жизни, а указ президента РФ о паспортизации жителей Донбасса делает этот процесс необратимым!» — отметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Донбасса с Днем России

Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России, пожелал крепкого здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой.

Обращаясь к жителям республики, глава администрации Луганска Манолис Пилавов отметил, что жители Донбасса ежедневно ощущают «руку помощи» со стороны РФ.

«Я благодарен [президенту Российской Федерации] Владимиру Владимировичу Путину за тот указ, который он подписал.

Этим указом он доказал всему миру, что русские своих не бросают. Сегодня мы гордимся тем, что являемся частицей большой России», — сказал он.

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Автор: Светлана Бондарь
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