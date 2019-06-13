Глава ЛНР Пасечник поздравил жителей Донбасса с Днем России

Луганск, 13 июня. Сегодня каждый житель Луганской народной республики становится участником и свидетелем поистине исторического события — Донбасс возвращается домой. Об этом в ходе митинга в честь Дня России, проходящего в центре Луганска, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я очень горжусь, что нахожусь вместе с вами вместе на этой площади. Мы имеем возможность праздновать 12 июня День России и называть себя русскими людьми. Мы отстояли это право в 2014 году и никому не позволим у нас его отнять. Мы с вами выбрали путь на интеграцию с Российской Федерацией, и никто и ничто не позволит нам сбиться с этого пути. Мы пройдем его достойно, несмотря на все происки врагов», — сказал глава ЛНР.

Он отметил, что интеграционные мероприятия между Россией и Донбассом охватывают новые сферы общественной жизни.

«Сегодня каждый житель ЛНР становится участником и свидетелем поистине исторического события — Донбасс возвращается домой. Интеграционные мероприятия между Россией и Донбассом затрагивают все новые и новые сферы нашей жизни, а указ президента РФ о паспортизации жителей Донбасса делает этот процесс необратимым!» — отметил он.

Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России, пожелал крепкого здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой.

Обращаясь к жителям республики, глава администрации Луганска Манолис Пилавов отметил, что жители Донбасса ежедневно ощущают «руку помощи» со стороны РФ.