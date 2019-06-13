Москва, 13 июня. Роскачество назвало восемь правил вкусной окрошки и поделилось рецептами любимого россиянами летнего супа.

Итак, по мнению экспертов ведомства, чтобы окрошка получилось вкусной нужно уделить особое внимание выбору свежих и качественных ингредиентов. Овощи следует нарезать одинаковыми кубиками или соломкой. При выборе картофеля следует уделить внимание твердым и упругим клубням среднего размера. Оказывается, именно в картофелинах такого размера содержится минимум вредных веществ и максимум полезных. Картошка не должна неприятно пахнуть, иметь наросты и поражения. Уточняется, что в позеленевших участках содержится соланин, в больших количествах это вещество опасно для человека.

Яйца нужно выбирать, обращая внимание на дату и место изготовления. Предпочтение нужно отдавать местных производителям. Хранить яйца нужно в сухом и чистом месте без посторонних запахов. Яйца впитывают в себе нежелательные ароматы. Важно, чтобы на упаковке не было никаких пятен и тем более плесени.

Четвертый совет касается лука. Чтобы он не был жестковатым, можно растереть его с солью. Говоря о выборе «Докторской колбасы», в Роскачестве напомнили о своем предыдущем исследовании. Согласно рейтингу экспертов ведомства, лучшими торговыми марками этого мясного продукта являются «Мясокомбинат «Балахоновский», «Окраина» «Снежана» и «Пит-Продукт».

Покупая сметану, нужно внимательно изучить ее упаковку. В идеале она должна быть целой и сухой. Влажная упаковка говорит о том, что сметана хранилась неправильно. Температура полки, на которой выставлен продукт должен быть не выше +6 градусов.

И наконец седьмой и восьмой советы Роскачества касаются главного вопроса, чем лучше заправлять окрошку. Заправка для окрошки делит любителей этого блюда на лагеря: приверженцев кефира и адептов кваса. В ведомстве объяснили, что в классическом варианте окрошка заливается кисловатым квасом, но ни в коем случае не сладким, пишет KP.RU. Однако лучше всего для этого подходит домашний квас.Заправить окрошку можно кефиром или айраном.

Если вы все-таки остановите свой выбор на кефире, помните, что в состав натурального продукта входят только пастеризованное молоко и закваска живых бактерий. Срок годности в среднем составляет 10 – 14 дней. В случае, если срок годности кефира равен месяцу и более, то в составе обязательно будут искусственные эмульгаторы и растительные жиры. Есть вариант сделать рыбную окрошку, для ее заправки может подойти даже пиво, отмечает «Царьград».

Кроме того, Роскачество поделилось тремя рецептами приготовления окрошки на выбор: зеленой, кефирной и мясной, а также опубликовало рецепт приготовления домашнего кваса.