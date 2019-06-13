Проплаченный Западом «марш Голунова» разочаровал спонсоров

Москва, 13 июня. Несогласованный митинг в честь журналиста «Медузы» Ивана Голунова прошел в среду, 12 июня, в Москве. Незаконное шествие собрало несколько сотен человек, большинство из которых оказались журналистами оппозиционных изданий.

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела против журналиста «Медузы» еще во вторник, 11 июня. Однако лидеры оппозиционной общественности к тому моменту уже запланировали проведение митинга якобы в поддержку Голунова. Несмотря на то, что журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а сам попросил своих «защитников» не ходить на несогласованную акцию, оппозиция не стала отказываться от провокаций.

Очевидно, что целью провокаторов было не добиться справедливости в деле Голунова, а лишний раз напомнить о себе. Когда же ситуация с Голуновым была решена и журналиста отпустили, либералы решили протестовать против всего на свете.

Стоит отметить, что мэрия Москвы разрешила провести «марш Голунова» 16 июня, однако оппозиция отказалась, намеренно устраивая несогласованную провокацию в День России. Это еще раз доказывает, что в действительности либеральной общественности плевать на Голунова, журналист лишь был инфоповодом для пиара. Сами же провокации не несут никакой пользы, а направлены на удовлетворение политических амбиций. Кроме того, провокаторы призывают устроить несогласованную акцию 23 июня в Петербурге, когда в Северную столицу приезжают выпускники со всей страны.

Проведение акции в День России испортило праздник многим москвичам. Запланированные праздничные мероприятия омрачились сотней неадекватных индивидов. Наготове были и западные СМИ, спонсируемые из-за границы, в том числе «Радио свобода» и «Настоящее время». Журналисты набирали «картинку», а участники митинга были рады пропиариться. К слову, представителей прессы на митингах оказалось больше, чем самих же выступающих.

«При выходе на Трубную улицу протестующих оказалось мизерное количество — несколько сотен. Гораздо больше журналистов и зевак», — сообщил источник Inforeactor.

Несогласованная акция оппозиции с треском провалилась, пришедшие ради «жутких сцен несправедливости» журналисты были вынуждены снимать друг друга. Большинство москвичей отказались портить праздник и себе, и другим горожанам без повода.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов ранее рассказал, что митинг оппозиции 12 июня был проплачен западными спонсорами. Эксперт утверждает, что митингующим явно была нужна шумиха — оппозиционеры рассчитывали, что акция перейдет в массовые беспорядки, для чего провоцировали сотрудников полиции.