Дуда заявил, что поляки смелее русских

Варшава, 13 июня. Польский президент Анджей Дуда полагает, что поляки более смелые, чем русские. Таким мнением он поделился во время пресс-конференции в американской столице по окончании встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Так, по его словам, в отличие от русских, поляки способны «сражаться до конца независимо ни от чего». При этом он отметил, что хотел бы иметь дружественные отношения с Москвой.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша», — подчеркнул польский глава.

Кроме того, Дуда в течение нескольких минут рассказывал о том, что «Россия всегда хотела захватить часть территории Польши» и как его страна была в советское время «оккупирована», пишет «Царьград».

Речь польского президента стала ответом на вопрос американского корреспондента, считает ли он Российскую Федерацию другом или врагом Польши.

Трамп с улыбкой на лице назвал этот вопрос провокационным. Комментируя это, глава Белого дома заявил, что рассчитывает на то, что у Варшавы и Москвы будут «отличные отношения». По словам Тампа, это вполне возможно.

Напомним, в апреле этого года Варшава и Вашингтон договорились о расширении военного присутствия США в Польше.