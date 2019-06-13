Москва, 13 июня. Введение минимальных розничных цен на пиво при отсутствии лицензирования розничных продаж этого товара нецелесообразно, заявили в министерстве финансов России. Об этом говорится в протоколе заседания межведомственной рабочей группы, которое было посвящено совершенствованию регулирования алкогольного рынка.

Мероприятие состоялось в конце апреля. Отмечается, что Минфин не поддержал минимальные цены на пиво в России. Как пишет газета «Ведомости», заместитель министра финансов Илья Трунин уточнил, что механизм минимальных розничных цен работает только при наличии эффективных инструментов управления. При этом сейчас для продажи любых спиртных напитков, кроме пива, нужна лицензия. Ее можно лишиться при нарушении закона.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что ведение минимальной розничной цены (МРЦ) на пивную продукцию может стать инструментом поддержки для отечественных производителей, а также механизмом борьбы с поддельной продукцией.

Ранее сообщалось, что Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции направил в финансовое ведомство РФ инициативы касательно введения минимальной розничной цены на пиво. По подсчетам союза, МРЦ должна составлять не менее 35 рублей за продукцию объемом пол-литра.

По словам Дробиза, этот союз связывает отечественных производителей пива, которые в течение последних десяти лет увеличили свой объем рынка с 8% до 30%.

Однако он обратил внимание на то, что оценить реальную минимальную цену, по которой пиво реализуется в российской рознице, сложно. Он отметил, что трудности связаны также с акциями на эти товары в магазинах, передает РИА Новости.

Дробиз выразил уверенность в том, что МРЦ также является поддержкой российского производителя с российской прибылью.

МРЦ являются способом борьбы с дешевым поддельным алкоголем на полках магазинов. На сегодняшний день в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское.