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СМИ сообщили о нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе

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СМИ сообщили о нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Тегеран, 13 июня. Два нефтеналивных судна подверглись в четверг атаке в Оманском заливе. Об этом сообщил в четверг телевизионный канал Press TV.

По данным иранских СМИ, из района местонахождения судов доносятся звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется. Принадлежность танкеров также неизвестна.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», месяц назад министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне страны. Атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовскому предприятию Bahri, а также танкер норвежской компании Andrea Victory и эмиратское судно A. Michel.

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Автор: Сергей Петров
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