Абэ не собирается выступать посредником между Тегераном и Вашингтоном

Токио, 13 июня. Япония собирается играть максимально возможную роль в снижении эскалации в Ближневосточном регионе, однако глава правительства этой страны Синдзо Абэ не намерен выступать посредником между Ираном и Штатами. Об этом в четверг во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

«Нужно снизить напряженность в Ближневосточном регионе для того, чтобы предотвратить внезапные вооруженные столкновения. Япония намерена играть максимально возможную роль в снижении эскалации», — обратил внимание Суга.

При этом он подчеркнул, что японский премьер-министр Синдзо Абэ, который во время своего иранского визита должен провести встречи с лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом республики Хасаном Роухани, «не собирается быть посредником между Тегераном и Вашингтоном».

Ранее информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в иранском правительстве сообщило, что иранские власти не планируют в ближайшее время вступать в прямой диалог с американской стороной. В то же время, согласно информации агентства, на прошедших переговорах между Абэ и Роухани иранская сторона обратилась к премьеру Японии с просьбой лично передать хозяину Белого дома Дональду Трампу требование о снятии рестрикций, запрещающих закупку иранской нефти.