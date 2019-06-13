Политолог назвал конкретные признаки вмешательства Запада в раздувание протестов в Москве

Москва, 13 июня. Несанкционированный митинг, который должен был стать поддержкой журналисту Ивану Голунову, прошел в Москве 12 июня. Политолог Александр Дудчак указал на признаки иностранного вмешательства в раздувание протестов в столице.

Еще до того, как журналиста интернет-издания Meduza освободили из-под домашнего ареста, московские власти пошли навстречу организаторам шествия и предложили перенести мероприятие на 16 июня, чтобы митингующие не мешали горожанам отмечать День России. Однако либеральные СМИ и представители оппозиции не пошли на компромисс. Организаторов не остановило и то, что Голунов находится на свободе, поэтому необходимость в шествии отпала.

Кроме того, сам Голунов не пришел на акцию. Журналист предпочел провести день с семьей и близкими людьми и посоветовал остальным поступить так же. Не выходить на шествие призывало и интернет-издание Meduza, в котором работает Голунов. Однако либералов это не остановило, и они все же провели несанкционированную акцию.

В результате к сомнительному митингу появилось много вопросов: какова цель мероприятия, если журналист уже на свободе, и почему нельзя было провести шествие 16 июня, как предлагали власти. Многие жители столицы были дезинформированы относительно согласованной даты мероприятия. Например, в ходе митинга один из сотрудников полиции объяснил женщине, что акция должна была пройти 16 июня на законных основаниях. Участница мероприятия ответила, что не знала о согласованной дате и не пришла бы на акцию 12 июня, если бы ей сообщили заранее об утвержденном дне проведения шествия.

При этом западные СМИ активно информировали о ходе несогласованного митинга и задержаниях на нем. Мероприятие освещали «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Русская служба BBC News». По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, такая активность западных изданий может быть расценена как иностранное вмешательство.

«Пусть пишут, что хотят, собака лает — караван идет. Вся эта так называемая оппозиция, которая кормится с рук зарубежных грантодателей, работает на «майданы» в стране», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, подобная ситуация наблюдалась на Украине и в других странах. Населению необходимо разъяснять, что Голунов и те, кто выступает в его поддержку, не такие уж «белые и пушистые», считает Дудчак.

«Надо говорить, откуда ноги растут, кто этим занимается, кто финансирует и какие цели. А цели достаточно просты — это «майдан» в России, и они этого добиваются доступными способами», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что использование подобных информационных поводов как раз является одним из таких способов.

«Печально, что так получилось, надо было более аккуратно работать и более эффективно, тем более, если этот человек действительно занимался деятельностью, далекой от журналистики», — сказал Дудчак корреспонденту «Слово и Дело».

Эксперт считает, что оппозиция больше заинтересована в несогласованном митинге, так как это дает повод заявить о задержаниях и начать скандал. Дудчак уверен, что либеральные СМИ не будут освещать утвержденную акцию, которая пройдет 16 июня, так как это мероприятие не даст оснований для громких обвинений.

«Им нужны скандалы. Они даже были разочарованы действиями правоохранительных органов в том плане, что не закрыли сразу этого так называемого журналиста, а выпустили его под домашний арест», — отметил политолог.

Дудчак считает, что либералы хотели сделать из Голунова новую «икону». При этом «защитники» журналиста совершенно не вспоминают о главном редакторе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском, которого украинские власти арестовали по подозрению в госизмене.

«Они как-то очень избирательно подходят к этим проблемам, и невооруженным взглядом видно, с какой целью и на кого они работают», — заключил Дудчак.

С позицией Дудчака согласен и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он считает, что оппозиционеры пришли в ярость после освобождения Голунова, поскольку это событие разрушило все их планы.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Журналиста подозревали в попытке сбыта наркотических веществ. Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

К судьбе журналиста подключились Совет при Президенте по правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и другие государственные институты, действия которых, в отличие от акций либеральных сил, привели к конкретным результатам. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что все обвинения с Голунова сняты, он освобожден. Благодаря участию государственных институтов, в деле журналиста восторжествовали закон и справедливость.