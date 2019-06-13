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Путин заявил, что информационное пространство СНГ должно быть открытым

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Путин заявил, что информационное пространство СНГ должно быть открытым

Москва, 13 июня. Информационное пространство СНГ должно быть открытым, с минимальным количеством ограничений в целях безопасности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что информационное пространство должно быть открытым и с минимумом ограничений. При этом он указал на то, что эти ограничения, если таковые есть, должны быть связаны только с безопасностью и какими-то общепризнанными моральными нормами.

Российский лидер объяснил, что открытость необходима для того, чтобы источники информации были защищены и могли работать с максимальным результатом.

«При этом, чем менее политизированы они будут, тем лучше. Информация должна распространяться. Свобода не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией», — сказал российский президент в интервью телерадиокомпании «МИР24».

Путин выразил надежду на то, что подача материала будет интересной, талантливой, содержательной, а жители стран СНГ смогут эффективно этим пользоваться.

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Автор: Сергей Петров
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