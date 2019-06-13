Расчеты БРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли «противника» на Балтике

Калининград, 13 июня. Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион» уничтожили отряд кораблей условного противника в акватории Балтийского моря. Военнослужащие отработали защиту морского побережья Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В рамках подготовки военные отработали выход машин из парка, добрались на боевой технике в район огневых позиций и оперативно развернули БРК. Роль условного противника выполняла группа кораблей Балтийского флота.

Перед экипажами судов «неприятеля» стояла задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота. Получив необходимые указания, боевые расчеты произвели электронные пуски из комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника.

Также в ходе учений были отработаны задачи по проверке работоспособности систем ракет. Кроме того, военнослужащие выполнили погрузку и выгрузку вооружения ракетных комплексов.

Учения сил Балтийского флота проходят на фоне подготовки ВМС стран НАТО BALTOPS 2019, стартовавшей 9 июня в Балтийском море. В мероприятиях принимают участие 18 стран-членов Североатлантического альянса, в том числе Германия, Дания, Бельгия, Испания, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Эстония, Франция, Финляндия, Швеция и Великобритания. В учениях задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, заявила, что Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, поскольку граничит с шестью странами НАТО. При этом она подчеркнула, что учения «не направлены против кого-либо». Они организованы, чтобы проверить, насколько хорошо силы альянса работают вместе.