Исследование показало, на что россияне готовы потратить миллион долларов

Москва, 13 июня. Специалисты холдинга «Ромир» в ходе очередного исследования выяснили, на что готовы россияне потратить миллион долларов в случае его выигрыша в лотерею.

Опрос на тему был проведен еще в мае, участие в нем приняли 1500 человек старше 18 лет, проживающие, как на селе, так и в городской местности, во всех федеральных округах, сообщает РИА Новости.

«Четверть россиян (25%) вложили бы выигранный в лотерее миллион долларов в себя и своих близких, например, в оплату обучения или медицинских расходов», — говорится в пояснительной записке к опросу.

При этом отмечается, что подобный показатель был зафиксирован 13 лет назад, а вот в 2012 году потратить выигрыш подобным образом хотел только каждый пятый россиянин.

24% россиян в случае победы в лотерее потратили бы полученные денежные средства на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши. К слову, в 2006 и 2012 году такой вариант выбирали треть опрошенных.

Около 18% принявших участие в опросе граждан заявили, что положили бы выигранный миллион в банк, чтобы в дальнейшем жить на проценты по вкладу. Ранее такой вариант распоряжения средствами выбирали 12-13% респондентов.

«Выросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян. В предыдущих опросах только по 9% были готовы потратить выигрыш на создание своего дела», — сообщает «Ромир».

Кроме того, 5% граждан промотали бы выигрыш в путешествиях, 4% респондентов заявили, что отдали бы деньги на благотворительность, по 1% опрошенных сразу прокутили бы все полученные деньги или вложили бы выигрыш в развитие науки и техники, сообщают «Известия».