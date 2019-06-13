«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли НХЛ

Сент-Луис, 13 июня. «Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уверенно обыграв в решающем матче «Бостон Брюинз». Об этом сообщается на сайте команды из Миссури.

В решающем, седьмом поединке финальной схватки до четырех побед «Сент-Луис» на гостевом льду уверенно обыграл «Бостон» — 4:1. Счет в серии стал 4-3.

Ранее «Сент-Луис» три раза в истории добирался до финала Кубка Стэнли — 1968, 1969 и 1970 годы, — где проигрывал. Два раза он терпел поражение от «Монреаля», один раз — от «Бостона».

В плей-офф НХЛ команда канадского специалиста Крейга Беруби попала, заняв по результатам регулярного чемпионата пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

В составе «Сент-Луиса» триумфаторами стали российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Напомним, еще в начале апреля российский нападающий Тарасенко заявил, что «Сент-Луис» с нетерпением ждет плей-офф НХЛ.