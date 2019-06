«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли НХЛ

Сент-Луис, 13 июня. «Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уверенно обыграв в решающем матче «Бостон Брюинз». Об этом сообщается на сайте команды из Миссури.

THE TEAM THAT FINALLY DID IT!!! ???? #WeAllBleedBlue #stlblues pic.twitter.com/0wEuPHzPWk