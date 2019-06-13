Москва, 13 июня. Российские вузы планируют к 2021 году перейти на систему выдачи электронных дипломов для борьбы с фальсификацией документов об образовании. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Российские вузы могут начать выдавать цифровые дипломы с 2021 года. Ожидается, что в 2019 году систему испытают в пяти университетах. В 2020 году она будет внедрена еще в 15 высших учебных заведениях.

Как пишет газета «Известия», электронный диплом станет частью цифрового портфолио выпускника. В нем, кроме оценок по учебе, будут указаны практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также прохождение курсов повышения квалификации. Как считают авторы инициативы, электронный диплом может стать аналогом резюме. Потенциальным работодателям откроют доступ к нему.

Ранее фальшивые дипломы о высшем образовании были найдены у двух депутатов думы города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа, занимавших управленческие должности в муниципальных организациях.

По данным прокуратуры, нарушения были зафиксированы при проверке легитимности назначения на должности руководителя горнолыжной базы «Северное сияние» и заместителя директора по развитию производства муниципального управления городского хозяйства, являющихся депутатами местной думы.

По данным на сайте администрации города, горнолыжной базой в течение двух лет руководит Марсел Тимганов, а указанный пост в «УГХ» занимает Дмитрий Авдеенко.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что Тимганов представил при трудоустройстве диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности «Государственное и муниципальное управление». Отмечается, что депутат действительно обучался по этой специальности, но для прохождения укороченной образовательной программы он представил в тюменский институт фальшивый диплом об окончании одного из университетов Перми.

Идентичные факты получения двух высших образований по сокращенной форме на основании фейковых документов выявлены при проверке дипломов, полученных заместителем директора «УГХ» в 2002 и 2010 годах в Тюмени, следует из сообщения ведомства.

По окончании проверки прокуратура внесла представления на имя руководителя города Александра Морозова и директора «УГХ», после рассмотрения которых Тимганов и Авдеенко были отправлены в отставку.

Напомним, в начале текущего года прокуратура сообщала о поддельных дипломах экс-заместителя главы Пыть-Яха Али Джабраилова, отвечавшего в муниципалитете за ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство. Местный суд потребовал от градоначальника расторгнуть трудовое соглашение со своим заместителем, а полиция возбудила против Джабраилова уголовное дело.