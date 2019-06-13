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Россия

Российские вузы могут начать выдавать цифровые дипломы с 2021 года

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Российские вузы могут начать выдавать цифровые дипломы с 2021 года

Москва, 13 июня. Российские вузы планируют к 2021 году перейти на систему выдачи электронных дипломов для борьбы с фальсификацией документов об образовании. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Российские вузы могут начать выдавать цифровые дипломы с 2021 года. Ожидается, что в 2019 году систему испытают в пяти университетах. В 2020 году она будет внедрена еще в 15 высших учебных заведениях.

Как пишет газета «Известия», электронный диплом станет частью цифрового портфолио выпускника. В нем, кроме оценок по учебе, будут указаны практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также прохождение курсов повышения квалификации. Как считают авторы инициативы, электронный диплом может стать аналогом резюме. Потенциальным работодателям откроют доступ к нему.

Ранее фальшивые дипломы о высшем образовании были найдены у двух депутатов думы города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа, занимавших управленческие должности в муниципальных организациях. 

По данным прокуратуры, нарушения были зафиксированы при проверке легитимности назначения на должности руководителя горнолыжной базы «Северное сияние» и заместителя директора по развитию производства муниципального управления городского хозяйства, являющихся депутатами местной думы.

По данным на сайте администрации города, горнолыжной базой в течение двух лет руководит Марсел Тимганов, а указанный пост в «УГХ» занимает Дмитрий Авдеенко.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что Тимганов представил при трудоустройстве диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности «Государственное и муниципальное управление». Отмечается, что депутат действительно обучался по этой специальности, но для прохождения укороченной образовательной программы он представил в тюменский институт фальшивый диплом об окончании одного из университетов Перми.

Российские вузы могут начать выдавать цифровые дипломы с 2021 года

Идентичные факты получения двух высших образований по сокращенной форме на основании фейковых документов выявлены при проверке дипломов, полученных заместителем директора «УГХ» в 2002 и 2010 годах в Тюмени, следует из сообщения ведомства.

По окончании проверки прокуратура внесла представления на имя руководителя города Александра Морозова и директора «УГХ», после рассмотрения которых Тимганов и Авдеенко были отправлены в отставку.

Напомним, в начале текущего года прокуратура сообщала о поддельных дипломах экс-заместителя главы Пыть-Яха Али Джабраилова, отвечавшего в муниципалитете за ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство. Местный суд потребовал от градоначальника расторгнуть трудовое соглашение со своим заместителем, а полиция возбудила против Джабраилова уголовное дело.

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Автор: Алия Садыкова
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