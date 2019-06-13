Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной. События дня. ФАН-ТВ

За кого будут голосовать на выборах президента США? За кого американцы будут голосовать на выборах президента? Этот вопрос жителям страны задали сотрудники издания Politico. Они опубликовали результаты опроса, в котором участвовали почти 2000 человек. В исследовании они сравнили Дональда Трампа и Джо Байдена. В итоге 44% респондентов симпатизируют бывшему вице-президенту США, за Трампа готовы отдать голос 33%. А когда действующего главу сопоставили с Берни Сандерсом, то и здесь большинство, а именно 42%,ответили, что хотят проголосовать за последнего. Трампа поддержали 32% опрошенных. Подтвердятся ли такие результаты? Об этом мы узнаем только в следующем году. Выборы президента США пройдут в ноябре 2020.

Иск против Порошенко Бывший заместитель руководителя администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов подал иск в Госбюро Украины об узурпации власти. По мнению Портнова, экс-президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и экс-председатель Верховной рады Андрей Парубий незаконного назначали на ключевые посты «своих людей». Все ради личного обогащения. «В результате таких действий был реализован преступный умысел, направленный на получение группой лиц власти и полномочий, вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват государственной власти», — написал в иске Портнов. Юрист просит Госбюро начать расследование. Кстати, это уже не первый иск поданный Портновым. Он также обвиняет бывшего президента Украины в госизмене, неуплате налогов и отмывании денег.

Путин об отношениях с Украиной С новым руководством Украины Россия может найти общий язык. Свое мнение об отношениях со страной в интервью высказал президент России Владимир Путин. «Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал Владимир Путин. Владимир Путин высказал надежду, что новое руководство Украины сможет пойти на мирный диалог. Напомним, что отношения между странами ухудшились в 2014 году. Тогда на Украине произошел госпереворот. Оппозиция отстранила от власти действующего президента Виктора Януковича. Новым главой страны стал Петр Порошенко.