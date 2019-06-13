Авиация Израиля нанесла удары по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 13 мая. Авиация израильской армии атаковала «подземную инфраструктуру» палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, выпущенную ранее с территории анклава. Об этом в четверг заявила пресс-служба ВС Израиля.

В настоящее время данных о пострадавших в результате обмена ударами нет.

«В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали подземную инфраструктуру террора на военной базе ХАМАС в южной части сектора Газа», — следует из пресс-релиза.

Напомним, очередная вспышка конфликта между Израилем и Палестиной началась 25 марта текущего года, когда одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа, попала в жилой дом в поселке Машмерет, который расположен к северу от Израиля. Тогда сообщалось, что в результате атаки различные ранения получили семь граждан Израиля, среди которых были дети. В ответ армия Израиля нанесла удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, удары наносили танки и вертолеты израильской армии.