Путин надеется, что Токаев продолжит курс на дальнейшее сближение с Россией

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин считает, что новый руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет придерживаться курса на развитие двусторонних отношений.

Размышлениями на тему российский лидер поделился в большом интервью для телеканала «МИР», напомнив, что у двух стран есть совместные крупные проекты, работа над которыми продолжится.

«Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои», — уточнил Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что новый руководитель Казахстана в свое время учился в Москве, а также хорошо знаком с нашей страной.

«У меня есть все основания полагать, что это человек, безусловно, будет продолжать тот курс, который был начат первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на дальнейшее сближение с Россией, выстраивание наших союзнических отношений», — сказал Путин.

Президент добавил, что сейчас отношения двух стран находятся на хорошем уровне, однако по мере роста товарооборота, диверсификации связей, возможности для сотрудничества будут только улучшаться.

«Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Очень большие, я бы сказал, грандиозные планы, проекты. Уверен, они будут реализовываться», — констатировал Владимир Путин.

Как напоминает RT, накануне победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации принес присягу и вступил в должность главы государства.

Ранее в Центральной избирательной комиссии страны заявили, что Токаев победил на президентских выборах в Казахстане, набрав более 70% голосов избирателей. Итоговая явка составила 77,4%.