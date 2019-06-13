Путин заявил, что России не стоит вмешиваться в переговоры Китая и США

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нет никакого резона вмешиваться в переговоры США и Китая. По словам главы государства, между этими двумя странами есть много специфических отношений в производственной и финансовой сферах.

Противостояние США и Китая Путин назвал спором между «крупнейшими экономиками мира». Президент РФ подчеркнул, что КНР производит товары для всего мира, в том числе и для Штатов. Американские компании, в свою очередь, размещают в Китае свои производства и создают рабочие места. Кроме того, Путин отметил, что КНР значительную часть получаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах.

Также российский лидер подчеркнул, что у РФ складываются очень хорошие отношения с Китаем. Наша страна сотрудничает с КНР в экономике и гуманитарной сфере.

«Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова», — сказал Путин в интервью телеканалу «МИР».

Президент РФ добавил, что ничего подобного о взаимодействии России и США сказать нельзя. По словам Путина, отношения между нашей страной и Штатами «деградируют, становятся все хуже и хуже».

«И конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. Министерство торговли Штатов внесло крупнейшую китайскую компанию Huawei в черный список. Таким образом, корпорация лишилась возможности приобретать производимые в США компоненты и технологии. Сотрудничество с Huawei были вынуждены прекратить компании-гиганты, в том числе Google и Panasonic. Кроме того, Пентагон обвинил Huawei в тесных связях с китайским правительством. В Китае действия американского правительства назвали «типичной экономической травлей».