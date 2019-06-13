Москва, 13 июня. Депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов РФ Светлана Бессараб оценила результат, к которому привело дело журналиста Meduza Ивана Голунова.

Ранее с него было снято обвинение в сбыте запрещенных веществ. Глава МВД Владимир Колокольцев подчеркнул, что внутри ведомства будет проведена проверка действий полицейских, которые занимались уголовным делом против Голунова.

В Госдуме указали на ключевую роль гражданских институтов в исходе дела Голунова. Как уточнила в интервью для iReactor парламентарий, по итогам истории с главным редактором должны быть сделаны правильные выводы. Депутат подчеркнула, что если человека сделали фигурантом дела пусть даже за то, что он возможно совершал, но бездоказательно, — это непрофессионально.

Политик оценила реакцию общественности на дело Голунова. По ее словам, если государственные структуры откликаются на реакцию общества, значит, они работают правильно. Бессарааб подчеркнула, что в этом случае они слышат протест общества.

Журналиста задержали 6 июня, его подозревали в покушении на сбыт наркотических веществ. Общественники и коллеги выступили в поддержку главного редактора, которого отправили под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что все обвинения с журналиста сняты, он освобожден.

После освобождения Иван Голунов призвал людей либеральных взглядов не выходить на митинг 12 июня в День России. Мэрия Москвы согласовала публичную акцию на 16 июня, но оппозиционеры решили испортить праздник и вышли на марш 12 июня.

По мнению экспертов, незаконная акция похожа на иностранное вмешательство. В так называемом марше «в поддержку Голунова» принял участие блогер Алексей Навальный, ищущий любой повод, чтобы «засветиться». Шумиху вокруг главного редактора использовали ради собственной выгоды — пропиариться на волне хайпа.

Напомним, директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что освобождение Голунова привело в ярость оппозицию. По его словам, быстрое закрытие дела Голунова внесло раздор в ряды либеральной общественности. Однри из них призвали сторонников выйти на несанкционированный митинг в поддержку журналиста и обвинили всех проигнорировавших данное мероприятие «трусами». Другие сочли акцию бессмысленной, так как Голунов уже на свободе.