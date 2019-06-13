Путин рассчитывает на быструю адаптацию Зеленского в статусе президента

Москва, 13 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает, что адаптация Владимира Зеленского в статусе президента Украины пройдет достаточно быстро. Об этом российский лидер заявил в интервью телевизионному каналу «Мир».

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро», — отметил глава государства.

Российский президент, отвечая на вопрос, поставлены ли отношения Москвы и Киева на сегодняшний день на паузу, объяснил, что не давал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) никакой оценки деятельности президента Зеленского. Он напомнил, что судить о президентской работе пока невозможно, поскольку «ее нет».

«Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе», — резюмировал Путин.

Ранее глава государства выразил уверенность в том, что отношения РФ и Украины будут «неизбежно восстановлены». Кроме того, Путин выразил уверенность, что новое украинское руководство сможет действовать в направлении воссоединения отношений с российской стороной, так как «лишено ограничений и чувствует себя свободно».

Напомним, российско-украинские отношения ухудшились в 2014 году. Тогда в стране произошел государственный переворот, в результате которого оппозиция отстранила от власти четвертого президента Украины Виктора Януковича и назначила новые выборы. Победу на них одержал Петр Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Урегулировать внутриукраинский кризис пытаются также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев во главе с пятым президентом страны Порошенко систематически нарушал взятые на себя обязательства.