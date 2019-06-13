Путин заявил о деградации отношений России и США

Москва, 13 июня. Отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов деградируют, становятся все хуже и хуже. Об этом в четверг в интервью телевизионном каналу «Мир» заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам главы российского государства, отношения между Москвой и Вашингтоном деградируют, становятся все хуже и хуже.

«За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва в настоящее время не получала от американских коллег подтверждения плана встречи Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Американский президент ранее объявил, что собирается встретиться с главой РФ на площадке саммита G20 в японской Осаке. Кроме того, Трамп указал, что надеется на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что встреча двух лидеров может состояться «на ногах». Он обратил внимание на то, что по этим контактам пока нет никакой конкретики. Российская сторона ожидает, что инициатором диалога должны стать коллеги из Штатов.