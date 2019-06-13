Путин дал оценку ситуации в Молдавии

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет поддерживать президента Молдавии Игоря Додона и его партнеров по коалиции.

С заявлением на тему российский лидер выступил в интервью телеканалу «МИР», добавив, что ситуация в стране показательная, так как там власть в буквальном смысле захватили олигархи.

«Власть Молдавии, также, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами», — сказал российский президент.

По мнению Владимира Путина, эти структуры установили полный контроль практически над всеми государственными структурами – правительством, парламентом, силовыми органами.

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть», — заявил российский президент.

Путин отметил, что все здравые силы Молдавии должны объединиться, выстроить совместную работу и продолжать трудиться сообща на благо всего молдавского народа.

Как напоминает RT, президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, который был подписан бывшим премьер-министром Павлом Филипом.

Кроме того, глава государства заявил, что Высший совет безопасности Молдавии призвал разблокировать все госучреждения и не препятствовать работе законного правительства во главе с Майей Санду.