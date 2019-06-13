Минюст США допросит сотрудников ЦРУ о начале расследования по «российскому вмешательству»

Нью-Йорк, 13 июня. Минюст США намерен узнать у двух сотрудников ЦРУ, при каких обстоятельствах было начато расследование Мюллера о якобы попытках России «вмешаться» в выборы президента США в 2016 году.

Как пишет The New York Times, один из них работает в сфере контрразведки, другой — занимается аналитикой. Их должности не раскрываются. Источник газеты утверждают, что эти сотрудники играли ключевую роль в расследовании Мюллера.

Также сообщается, что в ЦРУ не собираются препятствовать планам Минюста. Прокурор Джон Дарем намерен проверить не только ряд сотрудников ЦРУ, но и служащих аппарата Национальной разведки США и ФБР.

Напомним, что в 2017 году спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование по делу о так называемом «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году. Оно продолжалось 22 месяца и завершилось полным провалом. На него были потрачены миллионы долларов американских налогоплательщиков.

Мюллер не обнаружил какой-либо связи между командой Трампа и Москвой. Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что не вмешивалась и не вмешивается в дела других стран. Президент РФ Владимир Путин, комментируя доклад Мюллера, вспомнил пословицу «Гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.

Напомним, компания «Конкорд» российского бизнесмена Евгения Пригожина обратилась в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности спецпрокурора Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра. Американские чиновники безосновательно обвинили российскую компанию во вмешательстве в выборы, нарушив ее право на справедливый суд. После провала расследования, очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за ложные обвинения в адрес компании «Конкорд».

Через некоторое время после иска спецпрокурор США оставил свой пост и ушел из министерства юстиции.

Ранее конгресс США принял резолюцию, по которой законодатели могут вызывать в суд Вильяма Барра и бывшего советника президента США Дональда Макгана. Они отказались отвечать перед Конгрессом на вопросы о расследовании «российского вмешательства», сообщает RT.