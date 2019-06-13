Полиция освободила почти всех задержанных на незаконной акции в «поддержку» Голунова

Москва, 13 июня. В отделениях полиции Москвы остаются четверо задержанных на несанкционированной акции в центре российской столицы, сообщили в столичном управлении МВД.

Как уточнили правоохранители, доставленные в полицию граждане подвергнуты административному задержанию согласно ст. 27.5 КоАП РФ, сообщает ТАСС.

«В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как напоминает «Газета.ru», накануне в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, по всей стране приняли участие более пяти миллионов россиян. Безопасность обеспечивали около 40 тысяч полицейских.

Напомним, журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора было прекращено.

Добиться закрытия уголовного дела журналиста удалось благодаря конструктивным предложениям, активным действиям и небезразличию к судьбе Голунова со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы.

Накануне, в День России в центре Москвы оппозиция устроила несанкционированное шествие. Инцидент с Голуновым был использован в качестве повода. Проводить согласованную акцию оппозиционерам было невыгодно, ведь тогда не произошло бы ни столкновений с полицией, ни задержаний, а прозападные СМИ, отрабатывающие шествие в антироссийском ключе, не могли бы сообщить о «кровавом разгоне мирного протеста».