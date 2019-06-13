В Раде рассказали о необходимости улучшения отношений с Россией

Киев, 13 июня. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич считает, что улучшение отношений Украины и России поможет Киеву в разрешении внутригосударственного конфликта, сообщает РИА Новости.

С заявлением на тему член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступил в эфире телеканала NewsOne, добавив, что добрососедские отношения с Россией также будут способствовать снижению стоимости услуг ЖКХ.

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: «Как найти мир?», «Как сделать жизнь людей дешевле?» — пояснил парламентарий.

Кроме того, в эфире украинского телеканала депутат прокомментировал ситуацию вокруг заявления представителя Владимира Зеленского в правительстве, который сказал, что про снижение тарифов президент на 95 квартале просто шутил.

«Хочу извиниться за неудачную свою фразу. Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами», — написал накануне Андрей Герус в социальной сети Facebook.

Комментируя эту запись член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, заявил, что политики должны отвечать не только за свои поступки, но и за слова.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Владимир Зеленский поздравил журналистов Украины с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что постоянно держат его в тонусе.

Кроме того, президент Украины посоветовал представителям средств массовой информации никому «не давать спуску». По его словам, за журналистами должна быть «правда и ничего, кроме правды».