Совет США изменит правило написания Киева в международной базе

Вашингтон, 13 июня. Американский совет по географическим названиям решил изменить правила написания украинской столицы в международной базе.

В совет обратился посол Украины в США Валерий Чалый с просьбой внести изменения. Теперь вместо Kiev следует писать Kyiv. Написание будет изменено 17 июня, сообщает посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что это является очень «важным» решением, поскольку изменяет написание официального названия украинской столицы во всем мире.

Ранее на Украине утвердили новую редакцию «Украинского правописания». Документ вносит изменения в написание ряда русских фамилий. Теперь фамилии с окончанием на «ой» нужно писать через «ий», а к заканчивающимся на «ский» или «цкий» теперь нужно добавлять мягкий знак. Так, «Трубецкой» теперь будет написан как «Трубецький», вместо «Донской» теперь нужно писать «Донський». Исключение составляет фамилия Толстой, которую не нужно никак изменять. Эксперты сначала выступали против принятия этой инициативы, однако позже их возражения были отклонены.

Напомним, Киев проводит политику украинизации населения с 2014 года. В школах запрещено преподавание на любом другом языке, кроме украинского. Также пятый президент страны Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает использование украинского языка во всех сферах. Так, больницы, магазины, суды, СМИ и учреждения культуры должны работать только на украинском языке. За соблюдением закона будет следить «языковой омбудсмен».

Негативно к принятию этого закона отнеслись в Румынии, Венгрии и России, назвав действия Киева, ограничением прав языковых меньшинств. Глава МИД Сергей Лавров считает, что закон был принят, чтобы атаковать русский язык, на котором говорит подавляющее большинство украинцев.