Митинг оппозиции 12 июня был проплачен западными спонсорами, считает эксперт

Москва, 13 июня. Эксперты утверждают, что митинг оппозиции 12 июня был проплачен «западными спонсорами».

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова прошла в Москве вопреки здравому смыслу. И сам Голунов, и его коллеги, и многие либерально настроенные граждане заявили, что не планируют участвовать в митинге и призывали не проводить его. Как пишет сайт «Nation News», власти Москвы, отказавшие в разрешении на проведение митинга из-за мероприятий в честь Дня России, предложили перенести акцию на более удобный день, 16 июня, тем более, что журналист был освобожден накануне, а все обвинения с него сняли.

Тем не менее, «активисты» оппозиционных движений все-таки вышли на московские улицы, обвинив своих воздержавшихся от протестных выступлений соратников в трусости. Эксперты утверждают, что митингующим явно была нужна шумиха — оппозиционеры рассчитывали, что акция перейдет в массовые беспорядки, для чего провоцировали сотрудников полиции. Наготове были прозападные СМИ, которые набирали нужную им «картинку». Судя по всему, митинг должен был состояться уже вне зависимости от ситуации с Голуновым — его использовали лишь как повод.

«От него (Ивана Голунова — прим. ФАН) отстали, отпустили. А всякие Навальные остановиться уже не могут, потому что им же плевать на Голунова и на всех остальных. У них же свое дело, им главное — отработать то, что они должны отработать», — считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт отметил, что никто из западных спонсоров присутствовавших на митинге СМИ не ожидал, что государство так быстро разберется с незаконным задержанием журналиста.

«Они не ожидали такой глубины взаимодействия государства и общества у нас в России. Поэтому и ориентировались, что в День России смогут устроить беспорядки. Они все быстро спроектировали, профинансировали, подрядили под это дело Навального, его секту и прочих своих активистов», — сказал Мартынов.

Напомним, Иван Голунов был арестован по подозрению в хранении наркотиков. Позже с него сняли все обвинения, а против сотрудников МВД, участвовавших в задержании журналиста, возбудили уголовное дело.