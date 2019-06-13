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Митинг оппозиции 12 июня был проплачен западными спонсорами, считает эксперт

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Митинг оппозиции 12 июня был проплачен западными спонсорами, считает эксперт

Москва, 13 июня. Эксперты утверждают, что митинг оппозиции 12 июня был проплачен «западными спонсорами».

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова прошла в Москве вопреки здравому смыслу. И сам Голунов, и его коллеги, и многие либерально настроенные граждане заявили, что не планируют участвовать в митинге и призывали не проводить его. Как пишет сайт «Nation News», власти Москвы, отказавшие в разрешении на проведение митинга из-за мероприятий в честь Дня России, предложили перенести акцию на более удобный день, 16 июня, тем более, что журналист был освобожден накануне, а все обвинения с него сняли.

Митинг оппозиции 12 июня был проплачен западными спонсорами, считает эксперт

Тем не менее, «активисты» оппозиционных движений все-таки вышли на московские улицы, обвинив своих воздержавшихся от протестных выступлений соратников в трусости. Эксперты утверждают, что митингующим явно была нужна шумиха — оппозиционеры рассчитывали, что акция перейдет в массовые беспорядки, для чего провоцировали сотрудников полиции. Наготове были прозападные СМИ, которые набирали нужную им «картинку». Судя по всему, митинг должен был состояться уже вне зависимости от ситуации с Голуновым — его использовали лишь как повод.

«От него (Ивана Голунова — прим. ФАН) отстали, отпустили. А всякие Навальные остановиться уже не могут, потому что им же плевать на Голунова и на всех остальных. У них же свое дело, им главное — отработать то, что они должны отработать», — считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Митинг оппозиции 12 июня был проплачен западными спонсорами, считает эксперт

Эксперт отметил, что никто из западных спонсоров присутствовавших на митинге СМИ не ожидал, что государство так быстро разберется с незаконным задержанием журналиста.

«Они не ожидали такой глубины взаимодействия государства и общества у нас в России. Поэтому и ориентировались, что в День России смогут устроить беспорядки. Они все быстро спроектировали, профинансировали, подрядили под это дело Навального, его секту и прочих своих активистов», — сказал Мартынов.

Напомним, Иван Голунов был арестован по подозрению в хранении наркотиков. Позже с него сняли все обвинения, а против сотрудников МВД, участвовавших в задержании журналиста, возбудили уголовное дело.

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Автор: Виталий Рыжков
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