Сирийский лагерь Харджилла принял беженцев из Идлиба

Дамаск, 13 июня. Находящийся в пригороде Дамаска лагерь Харджилла принял беженцев из Идлибской зоны деэскалации — люди получили бесплатное питание и квалифицированную медицинскую помощь.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель управы района Хержали Абдурахман Хазиб, уточнив, что временный комфортабельный пункт проживания обеспечен всем необходимым сирийскими властями.

«Для беженцев здесь все бесплатно — медицинское обслуживание, еда, учеба детей. Поликлиника и школа находятся прямо на территории лагеря, и есть даже большая общая столовая», — уточнил чиновник.

В настоящий момент в лагере проживают около 1,5 тысяч человек, хотя он способен вместить одновременно до пяти тысяч. Все дома обеспечены электроэнергией, организована ежедневная доставка питьевой воды.

«Администрация нашего лагеря сейчас занимается вопросом нашего трудоустройства. Надеюсь, что скоро работа появится, и я не буду сидеть, сложа руки, ожидая возвращения домой», — рассказала беженка Хата Зеятдин.

Как напоминает «Газета.ru», четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане. Территория трех из них в прошлом году перешла под контроль официальных властей САР.

Четвертая зона, расположенная в основном на территории провинции Идлиб, по-прежнему не контролируется правительством, при этом большая ее часть захвачена террористами.