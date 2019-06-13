СМИ сообщили, что банки нашли новую причину для блокировки счетов россяин
Москва, 13 июня. Российские банки нашли новую причину для блокировки денежных средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.
Так, один из клиентов держал счет с деньгами в «МСП Банке», а затем осуществил перевод денежных средств в «Московский кредитный банк» (МКБ). Через некоторое время администрация банка потребовала у клиента объяснить происхождение денежных средств для открытия вклада, а также как они будут использоваться в дальнейшем. В беседе с журналистами вкладчик заявил, что опасается блокировки своего счета.
Клиент Сбербанка рассказал «Известиям», что его счет заблокировали после того, как он перевел деньги из одного счета в Сбербанке на другой, а затем снял денежные средства. Администрация банка требует справку о происхождении денег, а также на что они были потрачены, подчеркнул вкладчик.
Обычно кредитные организации проверяют подозрительные операции между гражданами и организациями, причем сумма перевода должна превышать 600 тысяч рублей. Перечень документов, которые нужно предоставить для разблокировки счета, может быть в каждом отдельном случае индивидуальным.
По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, часто банки опасаются не выполнить рекомендации регулирующих органов, поэтому подходят к этому с «перегибами», ведь за невыполнение «антиотмывочного» закона банк могут лишить лицензии.
В том случае, если клиент несогласен с действиями кредитного учреждения, он может обратиться в спецкомиссию, которая состоит из представителей ЦБ или Росфинмониторинга.
Ранее СМИ сообщили, что ЦБ планируют ввести верификацию электронной почты у физических лиц. Это позволит закрыть злоумышленникам доступ к банковской тайне, поскольку часто кредитные учреждения отправляют конфиденциальную информацию на электронную почту.