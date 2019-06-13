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Российские станции ГЛОНАСС могут разместить в Аргентине

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Российские станции ГЛОНАСС могут разместить в Аргентине

Москва, 13 июня. Аргентина предложила России разместить российские станции ГЛОНАСС на своей территории.

Соответствующее предложение в РФ направила Национальная комиссия по космической деятельности Аргнетины. Как заявил ответственный менеджер по кооперации с Россией Станислав Макарчук, наша страна стала одним из мировых лидеров в спутниковой навигации, но нуждается в расширении сети наземных станций.

«Чтобы глобальная система функционировала на должном уровне, ей необходима поддержка через наземные станции, установленные по всему миру. Мы полагаем, что это хорошая возможность внести наш вклад в развитие ГЛОНАСС», — сказал Макарчук.

По предварительным данным, одним из пунктов, где могут быть установлены российские станции, является провинция Кордоба, где находится аргентинский космический центр Теофило Табанера.

Российские станции ГЛОНАСС могут разместить в Аргентине

Как сообщают «Известия», ранее представитель «Роскосмоса» Анатолий Красильников рассказал, что наземные станции ГЛОНАСС уже установлены на территории Бразилии. По его словам, госкорпорация ведет переговоры о размещении станций на территории Соединенных Штатов и на юге Индии.

Напомним, Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) была разработана во времена СССР по заказу министерства обороны. Впоследствии в соответствии с указом президента России доступ гражданских лиц к сигналам ГЛОНАСС стал предоставляться всем потребителям без ограничений и на безвозмездной основе. Система предназначена для оперативного навигационного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования.

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Автор: Виталий Рыжков
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