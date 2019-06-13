Российские станции ГЛОНАСС могут разместить в Аргентине

Москва, 13 июня. Аргентина предложила России разместить российские станции ГЛОНАСС на своей территории.

Соответствующее предложение в РФ направила Национальная комиссия по космической деятельности Аргнетины. Как заявил ответственный менеджер по кооперации с Россией Станислав Макарчук, наша страна стала одним из мировых лидеров в спутниковой навигации, но нуждается в расширении сети наземных станций.

«Чтобы глобальная система функционировала на должном уровне, ей необходима поддержка через наземные станции, установленные по всему миру. Мы полагаем, что это хорошая возможность внести наш вклад в развитие ГЛОНАСС», — сказал Макарчук.

По предварительным данным, одним из пунктов, где могут быть установлены российские станции, является провинция Кордоба, где находится аргентинский космический центр Теофило Табанера.

Как сообщают «Известия», ранее представитель «Роскосмоса» Анатолий Красильников рассказал, что наземные станции ГЛОНАСС уже установлены на территории Бразилии. По его словам, госкорпорация ведет переговоры о размещении станций на территории Соединенных Штатов и на юге Индии.

Напомним, Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) была разработана во времена СССР по заказу министерства обороны. Впоследствии в соответствии с указом президента России доступ гражданских лиц к сигналам ГЛОНАСС стал предоставляться всем потребителям без ограничений и на безвозмездной основе. Система предназначена для оперативного навигационного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования.