В Раде считают, что Зеленский ведет Украину к катастрофе

Киев, 13 июня. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский ведет государство к катастрофе, пишет РИА Новости.

С заявлением на тему один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступил в эфире телеканала «112 Украина», добавив, что от новой администрации видит лишь желание продолжить войну на востоке страны.

«Мне очень нравится Зеленский, может, даже больше, чем многим, но я хочу развития своей страны, я хочу какого-то движения, а не бесконечного 96-го квартала», — пояснил парламентарий.

Рабинович называет все действия новой власти профессиональной катастрофой, которые только усугубляют ситуацию в стране.

«Нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом», — считает депутат Рады.

Кроме того, как сам заявил Вадим Рабинович, он полностью разочарован высказыванием Зеленского о том, что «ВСУ будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией на обстрелы в Донбассе».

«Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа», — констатировал один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Газета.ru» напоминает, что Владимир Зеленский на прошлой неделе также заявил, что Киев придерживается твердой и неизменной дипломатической позиции в отношении Донбасса по прекращению огня и возвращению удерживаемых лиц.