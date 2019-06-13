В России могут ввести предельно допустимые цены на детское питание

Москва, 13 июня. В Госдуме предложили включить детское питание в список социально значимых товаров, что приведет к снижению его цены.

Соответствующее предложение выдвинул депутат Госдумы Василий Власов. Если детское питание будет входить в число социально-значимых товаров, государство сможет устанавливать на него предельно допустимые розничные цены, сообщает РИА Новости.

Такие цены на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости устанавливаются в России на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение месяца рост розничных цен на продовольственные товары составит 30 и более процентов. В их список входят яйца, картофель, мука, различные виды мяса и другие продукты.

«Считаю необходимым включить детское питание в перечень отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения», — говорится в обращении депутата.

Власов подчеркнул, что такая мера может стать важным фактором в выстраивании демографической политики в России, поскольку родители всегда беспокоятся, смогут ли обеспечить ребенка всем необходимым, а детское питание остается одной из самых крупных статей расходов.

«Данные меры будут способствовать снижению цены детского питания, что повлияет на материальное благополучие российских семей с маленькими детьми, и помогут улучшить демографическую ситуацию в стране», — рассказал Власов.

Ранее «Известия» сообщили, что Госдума рекомендовала правительству не отменять «нештрафуемый» порог превышения скорости в 20 километров в час.