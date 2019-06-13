Россияне назвали свои любимые мультфильмы

Москва, 13 июня. Социологи выяснили, какие мультфильмы у россиян являются любимыми.

Выяснилось, что 65% респондентов назвали самым любимым мультфильмом «Ну, погоди!». В 2016 году таких респондентов было 59%. На втором месте «Каникулы в Простоквашино» — 31%, в 2016 году — 16%. Эти два мультфильма были сделаны в СССР, на третьем месте российский мультсериал «Маша и медведь», премьера которого состоялась 7 января 2009 года. Его назвали 16% респондентов, в 2016 году — 29%.

Также россияне назвали любимыми мультфильмами «Винни—Пуха» — 13%, «Чебурашку и крокодила Гену» — 10%, «Ежика в тумане» и «Кота Леопольда» — по 8%.

Опрос был проведен ВЦИОМ 9 июня 2019 года, в нем принимали участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее ученые назвали мультфильмы, которые могут быть опасны для детей. Возглавил список мультфильм «Маша и медведь». Дети могут начать подражать капризной главной героине, которая всегда остается безнаказанной. На втором месте мультфильм «Монстр Хай». Главные герои — монстры, которые ходят в школу, однако, они не учатся, а занимаются не теми делами. Специалисты считают, что это также негативно скажется на развитии ребенка.

Третье место — «Губка Боб». Герои этой мультипликации ругают взрослых, втягивают в себя различные предметы и ругаются. На четвертом месте — «Том и Джерри». Мышонок постоянно издевается над котом, дети могут взять за норму такой эталон поведения по отношению к взрослым, считают специалисты.