В Польше разместят эскадрилью разведывательных беспилотников США

Вашингтон, 13 июня. Власти Соединенных Штатов Америки и Польши договорились о размещении на территории восточноевропейской страны эскадрильи разведывательных дронов.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в декларации о сотрудничестве в военной сфере, которую накануне подписали руководители государств Дональд Трамп и Анджей Дуда.

В документе речь идет о разведывательных беспилотных летательных аппаратах MQ-9, кроме того, как ранее сообщал ФАН, США намерены увеличить численность своего военного контингента в Польше на тысячу человек.

«Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей», — говорится в декларации.

При этом на Польшу возложены обязательства за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американских военных и разведывательных беспилотников.

Речь идет о строительстве военного аэродрома, штаба дивизии Соединенных Штатов, а также прочих объектов для обеспечения присутствия «боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения».

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп не исключил военной операции против Ирана, однако предпочел бы вести переговоры с властями республики.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в интервью телеканалу ITV. Трамп утверждает, что Иран участвовал в 14 военных операциях, когда он пришел к власти в 2016 году. Он обвинил иранское руководство в поддержке терроризма.