Латвийского правозащитника возмутила позиция либеральных СМИ по делу Голунова

Рига, 13 июня. Латвийский правозащитник Александр Гапоненко обвинил либеральные СМИ в равнодушии к делам десятков политзаключенных.

Гапоненко, который подвергается преследованиям в Латвии и находится под подпиской о невыезде, заявил, что «очень удивлен» позицией либеральных СМИ по делу журналиста Ивана Голунова и полным игнорированием ими же дел десятков политических заключенных за пределами России, сообщает «Политика Сегодня».

«Меня удивила реакция тех, кого называют либеральными журналистами, которые сразу решили, что он невиновен. Сотни людей, которые страдают от произвола властей — их не поддерживают СМИ, деятели культуры. Я сам столкнулся с этим, когда меня преследовали за то, что я проводил линию на защиту русских иметь право на образование, против ликвидации русских школ в Латвии. Ну и множество людей, которые придерживаются демократических принципов, но не являются русскими. Они тоже вне поля зрения этих СМИ», — заявил Гапоненко.

Правозащитник привел в пример общественного деятеля Алгидраса Палецкиса, который находится в литовской тюрьме уже восемь месяцев и ему до сих пор не предъявлено обвинение. Гапоненко напомнил также о сфабрикованном в Польше деле в отношении правозащитника Матеуша Пикорского, о тяжело больном журналисте Олеге Бураке, критиковавшем коррупцию в полиции Латвии, о журналисте Юрии Алексееве, которому, по словам правозащитника, подбросили патроны.

«Ему запрещено печататься на его же сайте. Если он опубликует материалы, его посадят в тюрьму. Мы шумим в соцсетях: как же свобода слова, нарушение Конституции? Но ни «Медузу», хотя они находятся в Риге, ни другие СМИ, никого не волнует», — возмутился Гапоненко.

Александру Гапоненко год назад предъявили обвинения в «разжигании вражды», «деятельности против государственной независимости» и «помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии». Правозащитник провел в заключении несколько месяцев, после чего был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее «RT» сообщил, что российских журналистов в Литве не пустили на форум «Свободная Россия».