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Скончался журналист Андрей Петров

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Скончался журналист Андрей Петров

Москва, 13 июня. Известный российский журналист Андрей Петров скончался накануне в Москве.

Петров был первым заместителем главреда «Комсомольской правды в Петербурге», также работал в «Смене», «Невском времени» и петербургском отделении ИТАР-ТАСС.

Девять лет назад журналист переехал в Москву, где трудился на должности шеф-редактора интернет-издания «Русская планета», после чего стал редактором сайта «Парламентской газеты».

«Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приносит глубокие соболезнования родным и близким Андрея Александровича», — говорится в сообщении Союза журналистов.

О времени и месте прощания с Андреем Петровым пока не сообщается.

Ранее «RT» сообщил о смерти посла России в Сенегале Сергея Крюкова.

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Автор: Виталий Рыжков
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