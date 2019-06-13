Скончался журналист Андрей Петров

Москва, 13 июня. Известный российский журналист Андрей Петров скончался накануне в Москве.

Петров был первым заместителем главреда «Комсомольской правды в Петербурге», также работал в «Смене», «Невском времени» и петербургском отделении ИТАР-ТАСС.

Девять лет назад журналист переехал в Москву, где трудился на должности шеф-редактора интернет-издания «Русская планета», после чего стал редактором сайта «Парламентской газеты».

«Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приносит глубокие соболезнования родным и близким Андрея Александровича», — говорится в сообщении Союза журналистов.

О времени и месте прощания с Андреем Петровым пока не сообщается.

Ранее «RT» сообщил о смерти посла России в Сенегале Сергея Крюкова.