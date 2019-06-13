Голунов стал жертвой хайпа со стороны либералов

Москва, 13 июня. Политолог Дмитрий Захаров назвал митинг 12 июня «обыкновенной провокацией» со стороны либералов.

Несанкционированная акция оппозиции, прошедшая в центре Москвы 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, должна была обострить ситуацию в тот момент, когда по всей стране праздновался День России. Об этом сообщает портал «New Inform», опубликовавший комментарий политолога и публициста, руководителя АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрия Захарова. Эксперт назвал «марш Голунова» провокацией либералов.

«Любой информационный повод оппозиция использует для провокации и обострения ситуации. У нас нет оппозиции, у нас есть политические провокаторы», — сказал Захаров.

Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов был арестован 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. Во вторник все обвинения с Голунова были сняты, а в МВД инициировали проведение расследования в отношении задержавших журналиста сотрудников.

Ранее представители оппозиции запланировали провести 12 июня митинг в поддержку Голунова, но власти Москвы не согласовали акцию в связи с празднованием Дня России, предложив перенести ее на 16 июня.

Сам Голунов призвал сочувствующих ему граждан не участвовать в акции, сообщив, что не собирается на нее идти, к его призывам присоединились и другие сотрудники «Медузы».

Мнения оппозиционеров разделились, и наиболее бойкая их часть, обвиняя остальных в «трусости», все-таки вышли на митинг под камерами либеральных и антироссийских СМИ.

Эксперты назвали случившееся попыткой Запада руками российских оппозиционеров вызвать беспорядки в центре Москвы в День России. Попытка оказалось провальной — акцию поддержали немногие, «цветная революция» закончилась, так и не начавшись.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила задержание Голунова как «непрофессиональное».