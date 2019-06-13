Антонов заявил о заинтересованности России в стабильных отношениях с США

Вашингтон, 13 июня. Российские власти заинтересованы в развитии отношений с США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наша страна заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США», — рассказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что США и Россия являются мировыми ядерными державами, поэтому несут ответственность за мировую безопасность. Он считает, что двум странам необходимо признавать интересы друг друга, а также искать компромиссы. Антонов отметил, что в Москве выступают за совместное противостояние реальным угрозам, например, международному терроризму, сообщает РИА Новости.

Ранее посол США в РФ заявил, что Россия выступает за сотрудничество с США по политическим, экономическим и военным вопросам. По его словам, эти элементы влияют на безопасность двух стран.

В феврале Анатолий Антонов рассказал, что российские дипломаты установили рабочие контакты с действующей администрацией США. По его словам, посольство РФ ведет ежедневную кропотливую работу со официальными лицами в Госдепе, Белом доме и различных ведомствах.

Антонов подчеркнул, что дипломаты надеются, что «токсичная, русофобская пыль» осядет и восторжествует здравый смысл. Он подчеркнул, что в Москве и в Вашингтоне необходимо наладить прагматичные отношения, поскольку от этого зависит не только благополучие России, но и судьба мира.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что готов встретиться на саммите G20 в японской Осаке с российским лидером Дональдом Трампом, сообщает «Газета.ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала предложений от Вашингтона по подготовке встречи между лидерами двух стран, сообщает RT.