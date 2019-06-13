Чубайс предложил ввести в России новый налог

Москва, 13 июня. Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Инициатива Чубайса состоит в том, чтобы стимулировать промышленников снижать вредные выбросы. Ставки налога в предложенной концепции минимальны, сообщает РИА Новости.

По словам Чубайса, в постановлении правительства в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату есть вопросы, связанные с изменением уровня выбросов. План подразумевает создание российской системы государственного учета выбросов.

«Дальше начинается самый сложный вопрос, «углеродный налог». Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом в системе климатических мер», — заявил председатель правления «Роснано».

Чубайс напомнил, что Евросоюз принял ряд решений, в соответствии с которыми импортируемые в ЕС товары облагаются дополнительным налогом, если их производители не удовлетворяют определенным требованиям по выбросам углекислого газа.

«Если сейчас мы легко проскочим эту развилку с налогом, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе, регулируемый ОПЕК. Это вещь очень болезненная», — заявил Чубайс.

Суть предложения, выдвинутого Чубайсом, заключается в разработке правил измерения объемов выбросов и их оценке, а затем, по его словам, «придется думать» о введении налога. Председатель правления «Роснано» подчеркнул, что ставки такого налога нужно сделать «символическими».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Верховный суд РФ может отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов.